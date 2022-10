Moto GP : Fabio Quartararo perd gros en Thaïlande

Le leader du championnat du monde de Moto GP continue de perdre du terrain. Le pilote niçois Fabio Quartararo termine 17e ce dimanche au Grand Prix de Thaïlande et laisse son principal rival Francesco Bagnaia, troisième de la course, revenir au classement. Le Cannois Zarco prend la 4e place.

Suspense total pour le titre à trois manches de la fin

L'Italien Francesco Bagnaia termine 3e et pointe à seulement deux petites longueurs de Quartararo. C'est le Portugais Miguel Oliveira qui s'impose sous la pluie devant l'Australien Jack Miller. Le Cannois Johann Zarco (Ducati) se classe 4e devant Marc Marquez. Il reste seulement trois manches cette saison et le suspense est total. Prochain Grand Prix en Australie dans quinze jours le dimanche 16 octobre.