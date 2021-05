Moto GP : Johann Zarco accueilli par une haie d'honneur et une Marseillaise à l'entrée du circuit

Le long du chemin d'entrée vers le circuit, les motos sont rangées à gauche, les piétons, venus bien souvent en famille, patientent sur la droite, dans l'espoir de faire signer un casque, un poster ou une casquette au héros du jour, Johann Zarco. Le pilote, actuel 5e du championnat de MotoGP, arrive en voiture sous les acclamations de la foule d'environ 300 motards rassemblée pour une haie d'honneur. Au milieu des bruits de moteur et des quelques fumigènes craqués pour l'occasion, une marseillaise retentit au moment où le pilote sort par le toit ouvrant du véhicule pour se prêter au jeu des autographes.

Kevin a réussi à faire signer son casque par le champion : "J'ai eu de la chance ! Il est vraiment accessible, c'est super sympa", se réjouit le père de famille, venu avec sa femme et ses deux petites filles. "On s'est un un peu bousculé", concède Dorian, un habitué du Grand Prix de France, "mais j'ai eu sa signature sur la coque de mon téléphone portable".

"On est avec eux, même derrière nos écrans"

Pour les fans, ce genre de moment de partage compense aussi le manque de ferveur sur place dimanche, dès 14h. Contrairement à l'édition 2020 au mois d'octobre où 5000 personnes avaient pu assister à la course, les gradins seront vides cette fois en raisons du huit clos imposé face à l'épidémie de Covid-19. "Comme on ne va pas au circuit, on veut retrouver un semblant de Moto GP, l'ambiance, nos pilotes, leur montrer qu'on est là pour les soutenir", explique Sandra. "Pour d'autres, c'est Noël, pour nous c'est le GP", ajoute Olivier, "chaque année on vient au camping, on passe quatre jours pour les essais, les qualifs... là ce sera à la télé, c'est frustrant."

Evelyne fait un aller-retour express entre Grenoble et Le Mans pour voir sa star. © Radio France - Steven Gouaillier

Pas de quoi décourager Evelyne, partie en TGV de Grenoble et "arrivée au Mans mercredi soir pour voir Johann". Cette fan de la première heure veut avant tout montrer aux pilotes "qu'on est avec eux, même derrière nos écrans". Et pourquoi pas miser sur un exploit similaire à celui du Grand Prix de Doha le 4 avril dernier, où Fabio Quartararo était monté sur la première marche du podium, suivi de Johann Zarco sur la deuxième : "un doublé à la maison ce serait merveilleux".