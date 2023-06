Moto GP : Johann Zarco sur le podium du Grand Prix d'Allemagne

Et de 3 ! Ce dimanche au Grand Prix d'Allemagne en Moto GP, le champion avignonnais Johann Zarco (Ducati-Pramac) s'est offert son troisième podium d'affilée et son quatrième depuis le début de la saison. Il termine à la 3ème place derrière l'italien Francesco Bagnaia (Ducati) et l'espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) vainqueur de l'épreuve.

"Il ne me manque franchement pas grand chose" : Johann Zarco

Au classement du championnat du monde des pilotes toujours dominé par Francesco Bagnaia, Johann Zarco est désormais 4ème. "Il ne me manque pas grand-chose pour un premier succès en Moto GP. On parle en dixièmes ou en centièmes" a expliqué le champion avignonnais en descendant radieux du podium. "Pour jouer devant et viser des victoires, il faut d'abord pouvoir jouer les podiums." conclu Johann Zarco qui a terminé pas loin du podium pour le sprint et sur le podium ce dimanche.