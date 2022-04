Moto GP : l'Azuréen Johann Zarco prend la pôle au Grand Prix du Portugal

"Je ne m'attendais pas à un tour aussi bon", a avoué Johann Zarco après cette séance de qualifications remportée de mains de maître par le pilote cannois, sur une piste sèche qui a favorisé la vitesse de sa Ducati. "C'était des conditions difficiles avec des flaques et on se demandait quels pneus utiliser lors de la dernière séance d'essais. On a pu finalement utiliser les pneus secs pour les qualifications et cela a très bien fonctionné", a-t-il ajouté.

Quartararo en 2e ligne

L'Azuréen devance l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et son compatriote Aleix Espargaro (Aprilia). Le pilote niçois Fabio Quartararo réalise le 5e temps et s'élancera en deuxième ligne. Les conditions climatiques changeantes ont piégé plusieurs favoris, à l'image des deux Italiens Bastianini et Bagnaia, qui ont chuté.

Départ du Grand Prix MotoGP du Portugal à 14h dimanche.