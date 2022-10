Moto GP : le niçois Fabio Quartararo chute et perd sa place de leader

Jacques Chirac disaient qu'elles volent toujours en escadrille, Fabio Quartararo nous offre en ce moment une belle envolée : nouvelle course galère et nouvel abandon pour le niçois champion du monde de Moto GP en Australie. Il a chuté dans un virage en perdant l'adhérence de sa roue avant et n'a pas pu terminer la course.

Francesco Bagnaia nouveau leader au classement

Son principal rival, l'italien Francesco Bagnaia termine lui troisième d'une course remportée par Alex Rins et prend ainsi les commandes du classement général. Il reste deux grands prix pour lui reprendre le leadership et tenter de réaliser le doublé pour Fabio Quartararo, contraint à l'abandon sur cette chute mais heureusement sans bobos.