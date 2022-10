Moto GP : le niçois Fabio Quartararo dos au mur en Malaisie

Le sprint final est décidément compliqué pour Fabio Quartararo. Déjà à la peine sur les quatre derniers grands prix avec notamment deux chutes, le champion du monde niçois a pris la douzième place seulement des qualifications en Malaisie ce samedi. Il s'élancera donc de loin ce dimanche, derrière son principal rival, Francesco Bagnaia, tombé mais finalement 9ème. L'italien peut, en fonction des résultats, être champion du monde dès cet avant dernier Grand Prix de la saison.

"On n'a pas fait tout ce chemin pour relâcher dans les deux dernières courses"

Le niçois a perdu sa première place au classement général et n'a plus le choix : avec quatorze points de retard sur l'italien, il doit faire mieux que lui sur les deux derniers grands prix pour espérer conserver sa couronne. Un défi qui s'annonce très compliqué d'autant que le circuit de Sepang en Malaisie présente deux grands lignes droites sur lesquelles la Ducatti de Bagnaia devrait faire des merveilles, au contraire de la Yamaha de Quartararo, régulièrement 5 voire 10km/h plus lente cette saison sur les longues portions droites.

Circuit peu favorable, retard sur la grille de départ et dynamique clairement pas en sa faveur : Fabio Quartararo a tout ou presque contre lui en Malaisie. De quoi écrire encore un peu plus sa légende en cas de victoire.