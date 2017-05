Moto GP : Pression pour Johan Zarco au Grand prix de France

Johan Zarco participe au Grand prix de France de Moto GP ce week-end avec cette ambition : Accrocher le podium.

Johan Zarco est au Grand prix de France de Moto GP : Essais libres ce vendredi, de qualification demain. La course a lieu dimanche, à 14 heures.

Le motard du Pontet pointe à la sixième place du classement, après quatre courses. Il est pourtant un nouveau-venu dans la catégorie reine de la vitesse moto, après un double titre champion du monde Moto 2.

Et pourtant, là, il affronte les ténors : Rossi, Marquez, Pedrosa, Lorenzo ou Viñales : Il s'est déjà fait remarquer en se battant en course contre ces stars.

"J'essaie d'arriver le plus neutre possible, il y aura cette pression" - Johan Zarco

Johan Zarco sait qu'il est attendu : "Je prendrai de longs moment d'isolement pour me canaliser. Je me rapproche du podium de plus en plus, il faut rester sur cette voie... Pourquoi ne pas l'attraper au Mans ?"

"Pourquoi ne pas attraper le podium au Mans?" - Johan Zarco Copier

Johan Zarco est au guidon d'une Yamaha M1 du team Tech 3, la seule écurie française du plateau (il annonce d'ailleurs qu'il prolonge en 2018). Evidemment, les attentes des supporters du n°5 sont grandes en cette veille du Grand prix de France au Mans.

Un autre régional participe à la course : Sylvain Guintoli, le Drômois qui fait une pige, a obtenu une "wild card" chez Suzuki.