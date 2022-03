Moto GP : reprise compliquée pour les Azuréens Quartararo et Zarco

Partis loin sur la grille de départ, l'outsider cannois Johann Zarco (Ducati) et le Champion du Monde niçois Fabio Quartararo (Yamaha) terminent 8e et 9e du premier Grand Prix de la saison du championnat du Monde de Moto GP au Qatar. C'est l'Italien Enea Bastianini qui s'impose.

Les deux Azuréens ont fini au coude à coude. Et Johann Zarco a fini par doubler Fabio Quartararo dans le dernier tour. Mais aucun des deux ne peut être satisfait à l'arrivée de ce premier Grand Prix de la saison de Moto GP au Qatar. Respectivement 8e et 9e à l'arrivée, Johann Zarco et Fabio Quartararo déçoivent pour cette reprise et confirment leurs difficultés observées lors des qualifications samedi. Auteurs des 11e et 13e temps, les deux pilotes azuréens savaient la tâche difficile pour remonter les leaders.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La victoire pour un jeune italien

Champion du Monde en titre, le Niçois Fabio Quartararo se sait très attendu mais tente ces dernières semaines de calmer ces attentes en répétant à qui veut l'entendre que sa moto n'est pas aussi rapide qu'espérée. Sa Yamaha n'a pas autant progressée que la concurrence et ce premier week-end le confirme. Loin devant le Niçois on retrouve l'Italien Enea Bastianini (24 ans) qui remporte son premier Grand Prix en Moto GP. Le Sud-africain Brad Binder et l'Espagnol Pol Espargaro complètent le podium. Prochain Grand Prix en Indonésie le 20 mars.