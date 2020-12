Moto GP : surnommé le Doc des paddocks, le chef mécanicien mayennais Guy Coulon va lever le pied

Avec ses cheveux long et blanc, impossible de ne pas repérer Guy Coulon dans les stands lors des Grand prix de moto. D'ailleurs, on le surnomme le Doc des paddocks pour sa ressemblance avec le Doc du célèbre film de Robert Zemeckis "Retour vers le Futur". Et ça amuse Guy Coulon "car il n'y a rien de méchant derrière ça, au contraire."

Né à Champgeneteux "sur la table de la cuisine" de la maison familiale, Guy Coulon a roulé sa bosse avec différents constructeurs de moto, Honda, Yamaha, KTM. Et aussi bien en rallye-raid qu'en endurance ou en Grand Prix dès les années 70. Il s'est ainsi bâti une solide réputation de mécanicien pointu, aujourd'hui respecté de tous dans le milieu.

Guy Coulon possède avec son associé sa propre structure Tech 3 Racing à Bormes-les-Mimosas, ce joli village fleuri posé sur la côte varoise.

Pour Guy Coulon, cette passion des sports mécaniques, remonte à un souvenir bien précis : "j'avais 10 ans, raconte le sexagénaire, et mon père m'a emmené aux 24 Heures du Mans. Un souvenir grandiose avec le bruit des moteurs."

Mais à bientôt 66 ans, c'est le moment de lever le pied pour le Doc. La saison prochaine, Guy Coulon sera toujours dans ses ateliers mais plus ou presque plus sur les circuits lors des Grands Prix de moto.