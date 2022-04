Moto GP : un doublé azuréen au Grand Prix du Portugal

C'est le deuxième doublé français en moto GP et il est aussi azuréen. Le Niçois Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté facilement le Grand Prix du Portugal ce dimanche 24 avril devant son compatriote cannois Johann Zarco (Ducati-Pramac) qui arrive deuxième. Fabio Quartararo prend ainsi la tête du championnat du monde à égalité de points avec l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) qui a fini quatrième. Quartararo a largement dominé la course, terminant avec plus de cinq secondes d'avance sur Zarco, parti en pole position. Ce dernier a profité de l'accrochage entre l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Australien Jack Miller (Ducati) alors que les trois pilotes se battaient pour la 2e place.

"Je me suis poussé à la limite", a déclaré Fabio Quartararo. "J'ai fait un excellent départ et je suis content de gagner pour la première fois de la saison", a affirmé le Niçois. Zarco s'est même dit "impressionné" par la domination de Quartararo. "C'est une belle victoire française mais ce n'est malheureusement pas la mienne", a-t-il ajouté. Il n'a en effet encore jamais remporté de course en Moto GP. Quartararo et Zarco avaient déjà réalisé un doublé dans cet ordre lors du Grand Prix de Doha il y a un an.