Moto : le Creusois Léo Joyon vice-champion de France élite d'enduro

Son palmarès grossit aussi vite que l'allure de sa moto sur les pistes ! Le Creusois Léo Joyon, 19 ans, a décroché le titre de vice-champion de France enduro ce 24 septembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il frappe fort pour sa première année en élite !

ⓘ Publicité

Léo Joyon était au pied du podium avant la septième et dernière manche du championnat de France qui se disputait ces 23 et 24 septembre à Réquista, dans l'Aveyron. Samedi, sur sa 125 beta, il a terminé la course en deuxième position, et ce dimanche il l'a tout simplement emportée. Au final, les points cumulés lui ont permis de remonter de la 4ème à la 2ème place au général.

Et maintenant, les Mondiaux ...

La saison n'est pour autant pas terminée pour le pilote creusois, qui court sous les couleurs de la team Beta-Oxmoto (de la Roche sur Yon, en Vendée). Le week-end prochain (30 septembre et 1er octobre) et le suivant (7 et 8 octobre), il sera au Portugal pour disputer les deux dernières manches du Mondial d'enduro, qu'il court encore en youth (catégorie moins de 23 ans). Il est actuellement 3ème au général, vise une médaille d'argent, et mathématiquement peut même ambitionner le titre !

... puis l'Argentine

L'année se terminera pour lui sous les couleurs de l'équipe de France. Léo Joyon participera au Fim international six days' enduro, à San Juan en Argentine , du 6 au 11 novembre. Une première pour le jeune Creusois. " Le graal pour tout pilote d'enduro " nous confie son père, Laurent Joyon.