Moto : le pilote guérétois Charles Cortot au départ des 24 heures du Mans 2023 avec de sérieuses ambitions

Charles Cortot a rejoint Le Mans ce lundi 10 avril (pour toute une série d'essais) où il disputera ces samedi et dimanche les 24 heures enduro moto sur une Yamaha R1 1 000 cc, en relais avec un pilote italien et un pilote turc. Ce sera la 3e participation du pilote creusois à cette course mythique, mais il n'a jamais pu la terminer, obligé d'abandonner sur problèmes mécaniques à chaque fois.

ⓘ Publicité

Courir le championnat du monde d'endurance au complet

Cette année, il espère bien que la 3e sera la bonne. Le pilote de 23 ans veut en effet passer la vitesse supérieure : terminer cette course et se classer également aux 24 heures de Spa (en Belgique, mi-juin) et au Bol d'Or au Castelet (mi-septembre). Bref réaliser des performances sur les trois courses du championnat du monde d'endurance moto.

"Depuis que j'ai commencé à faire de la moto en compétition, à 15 ans, mon rêve est de devenir champion du monde" confie-t-il. "Je me suis consacré au championnat de France l'année dernière, ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant je tente le championnat du monde complet pour mettre toutes les chances de mon côté et réaliser mon rêve". Charles Cortot affiche ses ambitions tout en restant lucide. "Je ne vise pas le titre dès la première année s'amuse-t-il; on est plus de 35 pilotes, dont des très bons, avec de grosses écuries aux gros budget, mais il y a tellement de rebondissements dans une course d'endurance, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Si je peux finir la saison dans les cinq premiers, ce serait déjà énorme".

Physiquement au top

Trois courses seulement pour engranger des points donc pas de marge d'erreur. Il faut attaquer fort d'entrée et Charles Cortot se sent prêt. "Je dis merci au Maupuy parce que je vais m'entraîner assez souvent là-bas, à vélo ou en course à pied. Physiquement, il n'y a pas de soucis, je suis au top" affirme-t-il. En revanche, la remise en selle sur la moto a été délicate. "Après six mois sans moto, j'ai roulé pour la première fois il y a deux semaines. Il a fallu que mon cerveau s'adapte à la vitesse mais bon, c'est bien revenu et je suis prêt !".

Les 24 heures du Mans moto débuteront ce samedi 15 avril à 15h.