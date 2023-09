Moto : le pilote guérétois Charles Cortot au départ du Bol d'or du Castellet ce 16 septembre

Troisième et dernière manche du championnat du monde d'endurance moto ce week-end des 16 et 17 septembre, avec le Bol d'Or sur le circuit du Castellet dans le Var. Une course sur laquelle s'alignera le pilote guérétois Charles Cortot, en relais avec un pilote italien et un pilote turc sous les couleurs de la team Slider Endurance.

Le top 5 en ligne de mire

Complètement remis de sa blessure à l'épaule droite ( il se l'était fracturée en chutant aux 24 heures de Spa en Belgique en juin ), Charles Cortot aborde cette dernière course du championnat du monde confiant et sans pression particulière. "Les 24 heures du Mans, il y avait de la pression puisque c'était la première course du championnat ; en Belgique, il y en avait aussi parce que je ne connaissais pas le circuit, l'équipe non plus ; là c'est la dernière course, on est plutôt bien classé et il faut confirmer, donc c'est la même pression depuis le début du championnat en fait !" resume-t-il.

Pas de pression particulière mais des ambitions : la team est 9ème au général, à une quinzaine de points du top 5, objectif visé en début de saison. " On sait qu'il y aura toujours les grosses écuries devant, il y a beaucoup de niveau cette année, mais si on peut ramener au moins la cinquième place ce serait super " concède-t-il.

320 km/h sur ligne droite

C'est la troisième fois que Charles Cortot court personnellement le bol d'Or, une course mythique sur un circuit du Castellet qui l'est tout autant, pour les pilotes de moto comme de Formule 1. " Il y a une grande ligne droite de plus d'un kilomètre sur ce circuit. La F1 la coupe en une chicane, mais nous on la fait complètement explique le pilote guérétois. On y prend 320 km/h en général, pour ça c'est atypique parce que les moteurs en souffrent beaucoup : pendant 24 heures, on est en pleine charge pendant quasiment une minute sur le tour donc c'est énorme. Pour nous pilotes, c'est bien parce que ça nous permet de nous reposer, par contre les machines pas du tout, au contraire ! C'est là que des fois, ça casse ". Un circuit technique que Charles Cortot apprécie et sur lequel il entend bien conclure ce championnat en beauté.

Départ de ce Bol d'or ce samedi 16 septembre à 15 heures.