Moto Supersport : le Landais Lucas Mahias toujours en course pour un titre mondial

Lucas Mahias aurait pu devenir champion du monde de moto Supersport dès ce dimanche. Mais sa cinquième place dans la course du jour, à Jerez, en Espagne, est insuffisante. Tout se jouera, pour le Landais, lors de l'ultime course de la saison, au Qatar, début novembre.

Lucas Mahias avait, ce dimanche 23 octobre, une première chance de devenir champion du monde de moto Supersport. Mais le Landais n'a fini que cinquième de la course du jour, à Jerez, en Espagne. Insuffisant pour décrocher le premier titre mondial de sa carrière dans cette catégorie (il est en revanche déjà champion du monde d'Endurance).

Pour le motard de 28 ans, né à Mont-de-Marsan, tout se jouera lors de l'ultime course de la saison, le premier week-end de novembre, au Qatar. Lucas Mahias conserve la tête au classement général. Dans deux semaines, il s'élancera avec 20 points d'avance au classement général sur son premier poursuivant et principal rival, le Turc Kenan Sofuoglu, quintuple champion du monde de la discipline, actuellement blessé.

Lucas est resté sur la moto, il n'est pas tombé, c'est l'essentiel ! Et pour le Qatar, on y croit ! - Nadine et Anthony, belle-mère et beau-frère de Lucas Mahias

Nul doute que ses supporteurs seront tous derrière lui lors de ce dernier rendez-vous. Ce dimanche déjà, ils étaient une cinquantaine réunis à Mont-de-Marsan pour suivre la course. Et s'ils étaient "un peu déçus" de la cinquième place de leur champion, "on y croit" disent-ils, unanimes. Xavier prend même le bon côté des choses : "il vaut mieux qu'il gagne avec panache au Qatar plutôt que d'être titré aujourd'hui grâce à une chute des premiers par exemple. Il en est capable, il a tout ce qu'il faut pour ça !"