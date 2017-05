Moto Supersport,Mahias en route vers un nouveau titre mondial

Lucas Mahias a 27 ans, il est champion du monde en titre de Moto Endurance et cette saison en ayant changé de catégorie il est en tête du championnat du monde de Supersport - l’anti chambre du Superbike le super chamaprès cinq grand- prix

Ce qu’est en train de réaliser Lucas Mahias est tout bonnement prodigieux.

Le montois de Haut- Mauco est tout simplement exceptionnel. Il lui reste huit courses d’ici la fin de saison à l’automne, la prochaine dans quinze jours à Donington dans le nord de l’Angleterre. Passer de l’Endurance au Supersport tout en demeurant le meilleur et en route pour un second titre mondial consécutif dans une autre catégorie; du rêve, incroyable! . Imaginez par comparaison, le meilleur pilote des épreuves du style 24h du Mans qui la saison suivante l’emporte en Formule Un. Un coureur de marathon qui s’impose sur le 100 mètres ! C’est hallucinant ! Toujours dans le Team pro Yamaha Lucas Mahias après cinq épreuves du Supersport qui aligne des motos de 600cc mène un train d’enfer. 2è du grand prix d’ouverture en Australie, il vient de s’imposer en Espagne lors du Grand Prix d’Aragon. Et il est donc seul en tête du championnat du monde.

Lucas Mahias est né à Mont-de -Marsan en 1989, il a grandi à Haut- Mauco où son papa motard lui a refilé le virus du gros cube. Après une formation de mécanicien il s’engage dans les courses d'amateurs avant que de se faire une réputation solide dans les 8, 12 et 24 heures, au Mans à Spa, Suzuka ou au Castellet- Paul Ricard. Lucas Mahias a aussi la particularité de s’entraîner dans des conditions extrêmes pour pousser son corps à bout, raids en montagne, course dans le lit d’une rivière, footing exhaustif dans les dunes, résistance au froid, à la pluie, à la chaleur.

