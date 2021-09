Moto : Suzuki remporte sans surprise le 84e Bol d'Or au Castellet

24 heures de course et à la fin, c'est Suzuki qui gagne. Après la victoire aux 24 heures du Mans, la Suzuki numéro 1 s'impose sans surprise ce dimanche sur le circuit Paul Ricard pour le 84e Bol d'Or. Avec 19 tours d'avance sur la deuxième moto, l'écurie franco-japonaise remporte haut la main son 18e titre au Castellet.

Beaucoup d'abandons

Sur le circuit de la plus ancienne course d'endurance moto au monde, qui fêtera ses 100 ans en 2022, la pluie s'est invitée dans la nuit et a entrainé une cascade d'abandons.

Après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie, 48.000 fans de sport mécanique sont venus au bord du circuit durant le week-end. C'est la première manche du championnat du monde EWC à accueillir du public depuis 2019.