Moto : un circuit pour la ZF school

Hier soir à Eyguieres le maire Henri Pons a remis les clefs du circuit de kart que possède la commune à Johan Zarco, Laurent Fellon et Gérad Cavaloni. Le projet : développer le lieu pour en faire un pôle mécanique provencal.

ZF Grand Prix c'est l'école de pilotage moto pour les jeunes, parfois très jeunes, mis en place par Johan Zarco le meilleur pilote français de vitesse moto et son coach Laurent Fellon. Les deux avignonnais travailleront à développer l'aspect moto tandis que l'enfant du pays Gérard Cavaloni champion du monde de karting y enseignera l'art des trajectoires sur quatre roues.

La commune est propriétaire de la piste depuis 2008 (avant elle appartenait à l'état) et, si elle garde l’assiette foncière, elle a délivré une autorisation d'occupation du territoire à ZFGP.

Mais la piste servira aussi aux entrainements de Johan et pourra être utilisée par d'autres pilotes. Pour les initiés sachez qu'on pourra y rouler en supermotard ou en speedway. Et bien sur sur des motos de vitesse... peut-être pour tenter de comparer ses chronos avec ceux du vice-champion du monde 125, double champion du monde Moto 2 et, cette année, meilleur débutant et meilleur pilote privé en Moto GP !

Pour Laurent Fellon c'est la suite logique d'une histoire débutée il y a plus de 10 an

Rossi c'est Valentino Rossi l'italien 9 fois champion du monde et Tavulia c'est le nom de son village où il possède un "ranch" doté de pistes d'entrainement moto.

Le maire d'Eyguieres Henri Pons se félicite de cette collaboration qui fait une grosse publicité à sa commune.

Johan Zarco pourra à la fois s'y entraîner et enseigner son art dans la cadre de la ZFGP academy

Un autre champion du monde est associé à ce projet. C'est Gérard Cavaloni multiple champion de France de karting et champion du monde des plus de 32 ans.