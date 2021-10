Motocross : en 2022, le Grand Prix de France se disputera sur le circuit d'Ernée

Comme en 2009, 2013 et 2017, c'est à Ernée sur le circuit Raymond-Demy que se disputera le Grand Prix de France, comptant pour le championnat du Monde. Un événement qui réunit 15 à 20.000 personnes sur deux jours.

Après 2009, 2013 et 2017, le Grand Prix de France de motocross fera son retour à Ernée en 2022. La date exacte n'est pas encore fixée mais ce sera en mai ou en juin de l'année prochaine. Le GP de France est l'une des vingt manches du championnat du Monde. Une compétition qui peut réunir jusqu'à 20.000 spectateurs en deux jours.

Cette année, le circuit Raymond-Demy a accueilli un championnat de France après une année blanche en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Le motocross des Nations en 2023

Un peu plus d'un an après le Grand Prix de France, le motoclub d'Ernée passera encore à l'échelon supérieur avec le motocross des Nations. Une compétition qui attire énormément de passionnés. Pas loin de 40.000 personnes attendues pendant cet événement mondial. L'épreuve se déroulera fin septembre 2023. Ernée a déjà accueilli le motocross des Nations en 2005 et 2015.