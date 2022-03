MotoGP : Zarko termine troisième du Grand Prix d'Indonésie

C'est le Portugais Miguel Oliveira (sur KTM) qui a finamement remporté ce dimanche le Grand Prix moto d'Indonésie, 2e manche de la saison de MotoGP. Sur la piste détrempée du circuit de Mandalika, le champion du monde Fabio Quartararo et le Vauclusien Johann Zarco terminent aux 2ième et 3ième places. Le Grand Prix, retardé d'une heure et quart en raison de fortes pluies sur l'île de Lombok, s'est couru sans l'Espagnol Marc Marquez, six fois champion de MotoGP, victime d'une commotion cérébrale après une violente chute à l'échauffement quelques heures plus tôt.

Zarko 5ième au classement des pilotes

Au championnat, Enea Bastianini (Ducati-Gresini) reste leader avec 30 points après sa victoire surprise au Qatar il y a deux semaines. Brad Binder (KTM) est 2e de ce classement à deux points, alors que Quartararo revient à la 3e place après sa décevante 8e place au Qatar. Johann Zarko pointe à la 5ième place.