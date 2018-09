Caen, France

Ils ont le sourire les responsables du Caen Nautic Club. Tout est réuni pour la réussite de leur grand rendez-vous de l’année : les finales du championnat de France inshore, organisées comme chaque année sur le bassin de Calix. La météo s’annonce favorable, autant pour le public (pas de pluie) que pour les engagés (peu de vent). « Et le plateau est vraiment intéressant : le plus gros de France » se félicite Christophe Lelièvre, vice-président du Caen Nautic Club.

21 bateaux se disputeront la finale en endurance (samedi) puis 23 la manche de vitesse (dimanche). Ces engins sont dotés d’un moteur de 60cv avec des vitesses de pointe de 110 km/h. Mais le must, ce sera la bagarre dans la catégorie reine des Formule 2000 : des bombes de 200 cv qui devraient atteindre les 180/190 km/h sur ce bassin « réputé comme l’un des plus techniques de France » souligne l’organisation.

Il faut voler…. sans décoller !

La conduite de ces véritables bombes flottantes nécessite un pilotage très fin comme le souligne Vincent Dusselier, le team-manager de l'équipe SV Racing « Il faut trouver le bon compromis en l’air et l’eau. Le but est de _faire voler le bateau_, juste au-dessus de la surface de l’eau sans la toucher pour éviter les frottements qui font perdre de la vitesse » souligne cet ancien pilote, aujourd’hui responsable d’une équipe qui donne leur chance aux débutants. Avec une mise en garde « Le risque est de trop pousser et de cabrer le bateau et là on s’envole. On part en looping et la chute est brutale ! ». Pour acquérir les bons réflexes les pilotes se soumettent à un test d’extraction avant chaque début de saison. Ils doivent pouvoir sortir en une minute d’un cockpit placé à l’envers dans une piscine. Les normes de sécurité prévoient aussi la présence de plongeurs prêts à intervenir et de bouteilles d’oxygènes embarquées dans les bateaux lors de chaque course.

Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus samedi et dimanche le long du Bassin de Calix pour ce grand rendez-vous du nautisme avec de multiples courses entre 9 h et 18 h. Accès gratuit.