34 kilomètres en 20 jours pour vaincre la mucoviscidose. C'est le principe du challenge Move For Muco qui commence ce samedi. Les participants se mettent au défi pour récolter des fonds afin de financer la recherche contre cette maladie génétique.

Move for Muco : un challenge sportif pour donner du souffle à ceux qui n'en ont pas

Move for Muco

Donner du souffle à ceux qui n'en ont pas. C'est l'objectif du challenge Move for Muco organisé par l'association Vaincre la Mucoviscidose. Les participants ont 20 jours pour parcourir 34 kilomètres par le moyen de leur choix, et ça commence ce samedi.

34 ans, c'est l'âge moyen de décès des personnes atteintes de mucoviscidose. C'est la raison pour laquelle les participants doivent effectuer au moins 34 kilomètres, en une ou plusieurs fois. "L'idée, c'est de repousser, de dépasser ce nombre symbolique pour donner du souffle, de la motivation et des bonnes ondes à tous les patients", précise Mathieu Lefillastre, le délégué territorial de Vaincre la Mucoviscidose pour la zone Sarthe-Anjou-Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette année,la plupart de la mobilisation s'est faite en ligne explique Mathieu Lefillastre : "L'idée, c'est toujours de s'affranchir des contraintes que l'on peut rencontrer depuis un an. Sur l'organisation de défis sportifs, d'un coup, on va avoir une jauge de personnes qui peut vite monter et après il faut aussi le protocole sanitaire qui va avec."

Une équipe va participer au challenge en Mayenne : les MaKaDam Roulette, qui prévoient de réaliser plusieurs semi-marathons. La délégation Sarthe-Anjou-Mayenne est pour l'instant la deuxième avec le plus de dons, 12 346,03 €, juste derrière celle de Rhône-Ain-Loire.