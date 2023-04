Multiplex / Foot-Basket : Sluc-Bourg-en-Bresse et ASNL Villefranche, à vivre en direct à partir de 19 heures

L'ASNL et le Sluc évoluent à domicile ce samedi soir. Les footballeurs nancéiens accueillent, Villefranche (19h30), et les Couguars, de leur côté, reçoivent Bourg-en-Bresse (20h). Vivez ces deux rencontres en direct à partir de 19 heures, avec Laurent Pilloni et Johan Gand.