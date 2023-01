Nage en eau glacée : un titre de champion du monde pour Karim Jenhani !

Ce jeudi après-midi, Karim Jenhani est monté sur la boite, tout en haut : le nageur du Grenoble Alp'38 remporte le titre de champion du monde de nage en eau glacée dans sa catégorie d'âge (il a 41 ans). Et il signe la meilleure marque mondiale (C4) en 31'32 centièmes !

Au travail entre deux courses

"C'est la consécration, le résultat d'années d'effort et de sacrifices ! C'est le top du top !" nous confiait-il ce vendredi dans les bureaux de l'agence d'architecture pour laquelle il travaille, à Échirolles. Car au lendemain de son titre décroché à Samöens, en Haute-Savoie, il est au travail... après un entrainement matinal à la piscine du campus de Saint-Martin-d'Hères ! Et le lendemain samedi, aux aurores, il reprendra la route pour Samoëns, à 2 heures, pour disputer le 100 mètres dos qui débute à 9h19. Il est inscrit à trois autres épreuves de ces championnats du monde de nage en eau glacée.

Quand la "nage en eau glacée" tient toutes ses promesses à Samoëns... - Karim Jenhani

Et à Samoëns, le cahier des charges est respecté, c'est le moins que l'on puisse dire : "le matin en arrivant à 8h30 il y avait une couche de glace sur l'eau et l'organisation de la compétition a dû envoyer un plongeur pour casser la glace, et ils ont balancé plein de sceaux d'eau tiède pour préparer le bassin." L'eau est à 4 degrés... Rappelons que pour les concurrents les combinaisons sont interdites. Le défi pour Karim Jenhani maintenant c'est "de ne pas sortir de la course et de rester concentré jusqu'au dernier jour", dimanche.