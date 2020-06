Natation : Amaury Leveaux prépare les JO de Tokyo à Mulhouse

Objectif Tokyo 2021. Le nageur Amaury Leveaux, médaillé olympique en 2012 du relais 4x100m est de retour au Mulhouse Olympic natation. Le natif du territoire de Belfort retrouve son club d'origine pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo, repoussés en 2021 à cause de la crise sanitaire.

Amaury Leveaux, 34 ans, retrouve ainsi son entraîneur, Lionel Horter, qui l'avait emmené en 2008 jusqu'à la médaille d’argent olympique sur le 50m.

Mulhouse, son club d'origine

Après l'annonce de son retour en compétition en 2018, six ans après avoir annoncé sa retraite sportive, le recordman du monde du 100m en petit bassin est donc de nouveau dans la course. Il espère désormais être sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques et décrocher l'or sur le 50m.