Natation : billet olympique et record de France pulvérisé pour le Toulousain Léon Marchand sur 400 m 4 nages

Le jeune Léon Marchand, 19 ans, s'est offert un billet olympique sur 400 m 4 nages avec la manière en pulvérisant son record de France de plus de cinq secondes aux Championnats de France, dernière compétition qualificative pour les Jeux de Tokyo, ce mardi à Chartres.

Record pulvérisé

Le nageur des Dauphins du Toec a bouclé sa course en 4 min 09 sec 65 pour 4 min 15 sec 84 demandés par l'encadrement bleu, ce qui représente la troisième meilleure performance mondiale de la saison. Son précédent record de France, 4 min 14 sec 97, ne datait que de fin mars, à Marseille.

En route pour Tokyo

Le Toulousain est le sixième nageur français qualifié pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), le premier de cette semaine de compétition. Les cinq autres qui avaient d'ores et déjà leur sésame en poche sont Florent Manaudou (50 m), Marie Wattel (100 m et 100 papillon), Yohann Ndoye Brouard (100 m dos et 200 m dos), Mélanie Hénique (50 m) et David Aubry, lui au titre de son podium mondial (bronze) sur 800 m en 2019.