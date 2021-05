Natation - L'amiénoise Mélanie Hénique vice-championne d'Europe sur 50m papillon

Battue de 16 centièmes par la néerlandaise Ranomi Kramowidjojo, Mélanie Hénique n'est pas ressortie trop déçue de sa finale européenne du 50m papillon à Budapest (Hongrie), même si elle avait signé la veille le meilleur temps des demi-finales et qu'elle a donc nagé un peu moins vite (25''46).

Mélanie Hénique: "Il n'y a pas de petite médaille!"

"Je me satisfait forcément d'une médaille!" clame tout sourire la nageuse amiénoise. "C'est incroyable cela faisait dix ans que je n'étais plus montée sur un podium international (NDLR: médaille de bronze aux mondiaux de Shangaï 2011). Je suis très contente même si il y a une erreur technique qui m'a coûtée le titre, c'est clair et net, mais ce n'est pas grave car franchement je n'aurais pas parié dessus en début de semaine où j'étais vraiment très fatiguée. Et puis c'est une épreuve que je n'ai pas forcément travaillée cette année. J'ai juste voulu m'amuser et ça donne ce résultat à la fin, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de petite médaille, il n'y a pas de petite victoire, on s'en contente!"

Le 3e podium de sa carrière internationale en grand bassin

Cette troisième médaille internationale dans la carrière de Mélanie Hénique en grand bassin prouve en tous cas l'état de forme et la confiance de la nageuse amiénoise licenciée depuis six ans à Marseille. Si le 50m papillon, sa course de prédilection, n'est malheureusement pas au programme olympique, Mélanie Hénique ira quand même à Tokyo cet été puisqu'elle a décroché depuis le mois de mars sa qualification sur le 50m nage libre.