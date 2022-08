Natation : la course "stratosphérique" du Toulousain Wissam-Amazigh Yebba aux championnats d'Europe

Il a livré une très belle performance : une course qui a aidé l'équipe de France à décrocher le bronze, ce jeudi, sur le relais 4x200 m aux championnats d'Europe de natation à Rome. Le Toulousain Wissam-Amazigh Yebba, nageur des Dauphins du TOEC, a impressionné le public et les observateurs.

Six semaines après des Mondiaux réussis à Budapest, les Bleus ont remporté une première médaille, grâce au bronze aux nageurs du relais 4x200 m masculin.

La "naissance d'un phénomène"

Wissam-Amazigh Yebba, 22 ans, était le second relayeur. Et le Toulousain a permis aux Français retrouver la première position. Une course qui a coupé le souffle aux commentateurs de France Télévision et que vous pouvez visionner ici. Ils n'ont pas hésité à parler de relai "exceptionnel" et de "naissance d'un phénomène" pour parler du jeune toulousain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Wissam-Amazigh Yebba a réagi après sa course : "C'était intense ! On avait en tête quand on s'est réunis dans la semaine d'être en finale et de se battre pour la gagne. C'est chose faite, on est vraiment très contents". Wissam-Amazigh Yebba nageait aux côtés d'Hadrien Salvan, d'Enzo Tesic et de Roman Fuchs pour cette finale.

Les Bleus décrochent donc la médaille de bronze. La Hongrie a remporté l'or et l'Italie, la médaille d'argent.

Six nageurs des Dauphins du TOEC sont engagés aux championnats d'Europe : le club toulousain est représenté par Wissam-Amazigh Yebba, Antoine Viquerat, Antoine Herlem, Joris Bouchot, Adèle Blanchetière et Guillaume Guth.

Léon Marchand, double champion du monde en juin dernier et licencié aux Dauphins du TOEC, ne participe pas à ces championnats d'Europe : il se préserve pour favoriser sa rentrée universitaire aux États-Unis où il s'entraîne.