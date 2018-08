La nageuse niçoise Charlotte Bonnet quitte Glasgow (Ecosse) avec 4 médailles raflées aux championnats d'Europe de natation en grand bassin. L'Azuréenne a remporté trois titres et une médaille de bronze. Costaud !

Plus que jamais Charlotte Bonnet est la reine de la natation française ! La Niçoise rentre des championnats d'Europe avec cinq breloques. La sociétaire de l'Olympic Nice Natation a remporté quatre médailles d'or et une de bronze. Des succès à la hauteur de son travail et de sa saison.

Titrée en individuel sur le 200m nage libre, Charlotte Bonnet est aussi grimpée sur la plus haute marche du podium en relais féminin 4x100m et en relais mixte 400m nage libre. L'Azuréenne a aussi empoché le bronze sur la distance du 100m où elle détient le record de France. Engagée ce jeudi soir dans le relais féminin du 4x100m 4 nages, Bonnet et les Françaises ont terminé sixièmes de la finale.