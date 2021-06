Natation : la Sarregueminoise Aurélie Muller manque les JO pour moins de deux secondes

Aurélie Muller ne participera pas aux JO de Tokyo.

La nageuse de Sarreguemines, spécialiste de l'eau libre revenue en bassin pour décrocher une qualification olympique, a échoué de très peu dans son défi.

Une seconde et demi de trop sur 1.500 mètres

Elle a pourtant dominé la finale du 1.500 mètres nage libre et a remporté le titre national en battant son record personnel avec un chrono de 16 minutes, 22 secondes et 66 centièmes. Une seconde et demi de trop pour assurer la qualification pour les JO.

"Je ressens un peu de frustration, il me manque si peu sur 1.500... J'ai tout donné, fait ma course seule donc je n'ai aucun regret. Ce que j'ai fait m'a donné encore plus envie de me lancer pour Paris 2024" a commenté Aurélie Muller au micro de BeiIn Sports.