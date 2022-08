Natation : le bronze pour Ndoye Brouard sur le 100 m dos, Wattel en argent sur le relais féminin

Après l'or sur le 200 m dos, le nageur haut-savoyard Yohann Ndoye Brouard a décroché ce mercredi le bronze sur le 100 m dos à Rome et l'argent sur le relais 4x100 m 4 nages. L'Annécienne Marie Wattel a pris l'argent sur le relais féminin.

Le nageur annécien Yohann Ndoye Brouard, déjà sacré samedi dernier champion d'Europe sur 200 m dos, a pris la médaille de bronze du 100 m dos ce mercredi aux Championnats d'Europe de Rome derrière l'Italien Thomas Ceccon et le Grec Apostolos Christou. Ceccon (52.21) et Christou (52.24) étaient trop forts pour Ndoye Brouard (52.92). L'autre Français engagé dans la finale, Mewen Tomac, a pris la 8e et dernière place.

Revivez en vidéo la finale du 100 m dos avec la médaille de bronze de Yohann Ndoye Brouard

Yohann Ndoye Brouard a également permis à la France de remporter une médaille d'argent (la 13e du camp tricolore) sur le relais 4x100 m 4 nages, derrière les Italiens, intouchables et logiquement champions d'Europe, le podium étant complété par les Autrichiens. Yohann Ndoye Brouard (dos), Antoine Viquerat (brasse), Clément Secchi (papillon) et Maxime Grousset (nage libre) ont réussi un chrono de 3:32.50.

L'argent pour Marie Wattel sur le relais féminin

Quant aux nageuses françaises, elles repartent avec la médaille d'argent sur le relais 4x100 m 4 nages, derrière les Suédoises, championnes d'Europe. Les Néerlandaises complètent le podium. Les nageuses françaises, Pauline Mahieu (dos), Charlotte Bonnet (brasse), Marie Wattel (papillon) et Beryl Gastaldello (nage libre) ont pulvérisé le record de France sur cette distance, avec un chrono de 3:56.36, soit trois secondes de mieux que l'ancien record.