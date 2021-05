Natation - Le grand espoir amiénois Mewen Tomac dans le grand bain des championnats d'Europe

Très proche de décrocher dès le mois de mars à Marseille son billet pour les Jeux de Tokyo que lui a finalement soufflé Yohann Ndoye Brouard (Dauphins d'Annecy) sur 100m dos, Mewen Tomac sait qu'il ne devra pas se louper lors des championnats de France à Chartres (15-20 juin) pour aller au Japon. Les championnats d'Europe cette semaine à Budapest (Hongrie) ne sont donc clairement pas sa priorité, mais pas au point d'en faire l'impasse.

Tomac: "Aucune pression"

"C'est quand même mes premiers championnats d'Europe en grand bain, je vais pouvoir me confronter au niveau européen avant une confrontation mondiale si je me qualifie pour les Jeux donc j'espère faire quelque chose de bien" explique naturellement Mewen Tomac. "Je ne ressens aucune pression, je prends les choses comme elles viennent"

L'étudiant champion de France mesure sa chance

A 19 ans - il est né à Evreux le...11 septembre 2001! - le grand espoir d'Amiens Métropole Natation, champion de France en titre du 100m dos, et étudiant en DUT gestion des entreprises et des administrations, mesure également la chance de pouvoir participer à de tels événements dans une période plombée par le Covid. "A côté de la natation, j'ai des cours et je vois des gens qui décrochent. Et sur le plan sportif j'ai des collègues d'entraînement qui n'ont quasiment jamais de compétitions, moi j'ai la chance d'en faire parce que je suis classé au haut niveau donc ça va, mais pour eux moralement c'est compliqué"

Mathieu Neuillet : "Prendre de l'expérience"

Si dans la tête tout va bien, Mewen Tomac n'est sans doute pas dans sa forme optimale cette semaine en Hongrie. "La vraie priorité sera la qualification olympique lors des championnats de France à Chartres au mois de juin, et surtout la capacité ensuite de pouvoir faire quelque chose à Tokyo. Physiquement et physiologiquement on ne peut pas se permettre de se préparer trois fois en trois mois" explique Mathieu Neuillet son entraîneur à Amiens depuis cinq ans. "On va aux championnats d'Europe pour prendre de l'expérience, ce sera très intéressant car les nageurs seront plongés dans un protocole sanitaire très strict riche d'enseignements pour Tokyo, et en même temps ils pourront se confronter à des nageurs de niveau international, à une autre densité que celle qu'on a croisée depuis le mois de septembre."

Sur 100 et 200m dos

Mewen Tomac entrera en compétition ce mercredi 19 mai sur le 100m dos, sa distance de prédilection (finale jeudi), puis sur le 200m dos vendredi. Il disputera également le relais 4x200, mais pas le 50m dos.

Grousset en finale du 100m nage libre

Des championnats d'Europe qui ont bien débuté pour Maxime Grousset, licencié lui aussi à Amiens tout en s'entraînant à l'INSEP. Il s'est qualifié pour la finale du 100m nage libre prévue mercredi.