Natation : le Toulousain Léon Marchand bat un record de France et se qualifie pour les Mondiaux

Petit à petit, Léon Marchand confirme son statut de future pépite de la natation. A 19 ans, le nageur toulousain vient de battre le record de France du 200 mètres quatre nages, ce samedi 2 avril, lors du Grand Prix de San Antonio, aux Etats-Unis.

Avec un chrono d'1minute, 56 secondes et 95 centièmes, l'ancien licencié du Toec réalise les minima pour participer aux Championnats du monde à Budapest, du 18 juin au 3 juillet prochain, ainsi que pour les Championnats d'Europe à Rome, en août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux compétitions pour lesquelles le Toulousain avait déjà réussi à se qualifier dans le week-end mais dans deux autres disciplines : le 200 m brasse et le 400 mètres quatre nages. Dans cette dernière course, Léon Marchand a signé la meilleure performance mondiale de l'année. Une performance qui a failli être annulée, pour cause de suspicion d'une faute dans un virage, mais sa course a finalement été validée.

Une préparation dans la lignée de Michael Phelps

Une moisson incroyable en un week-end. C'est bon signe pour le nageur toulousain, le confortant dans les choix qu'il a fait. Léon Marchand a quitté la ville rose l'été dernier, après sa sixième place aux Jeux Olympiques de Tokyo, pour aller s'installer à Tempe, en Arizona, et s'entraîner avec le mythique Bob Bowman.

Réécoutez notre entretien en longueur avec Léon Marchand. Copier

Il s'était longuement confié à notre micro sur sa nouvelle vie américaine et sur ses relations avec son entraîneur, ancien mentor de Michael Phelps. La star de la natation américaine qui suit avec attention les prouesses du nageur toulousain.