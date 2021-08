Natation - Maxime Grousset quitte Amiens pour Clichy

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines. Sans surprise Maxime Grousset (22 ans) a décidé de quitter le club d'Amiens Métropole Natation où il était licencié depuis 2016. Le nageur néo-calédonien s'est engagé avec le club du CS Clichy 92 avec qui il va préparer les Jeux de Paris 2024. Cet été à Tokyo, Maxime Grousset avait terminé 4e de la finale du 100 mètres dos. L'année dernière il s'entraînait à l'INSEP sous la direction de Michel Chrétien, l'ancien coach de Jérémy Stravius.

Le club d'Amiens regrette un choix dicté par son agent

Dans un communiqué, le club amiénois a réagi à "un choix dicté par son agent qui en a informé le club une fois la décision prise, le mettant ainsi devant le fait accompli. Tout en regrettant cette décision, Amiens Métropole Natation en prend acte et souhaite à Maxime (...) de poursuivre sa progression et de réussir au plus haut niveau. Il le remercie également d’avoir contribué, durant son passage à AMN, à enrichir la belle histoire du club".