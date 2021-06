Natation : impérial Mewen Tomac, champion de France et qualifié pour les Jeux olympiques

Mewen Tomac décroche la médaille d'or aux championnats de France et la qualification pour les Jeux olympiques !

Mewen Tomac fait coup double ! Avec sa victoire ce mercredi soir sur la finale du 100m dos des championnats de France, le jeune nageur de 19 ans s'est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Un chrono largement suffisant pour décrocher le minima olympique

A Chartres, Mewen Tomac a décroché la victoire en 53 secondes et 13 centièmes. Soit moins que le minima olympique de 53 secondes et 85 centièmes : 7 dixièmes d'écart et une grosse performance pour le nageur formé à Amiens Métropole Natation par Mathieu Neuillet, l’entraîneur du groupe élite.

Première qualification aux Jeux !

Après une petite contre-performance en mai aux derniers championnats d'Europe à Budapest, Mewen Tomac domine la concurrence française : 2e titre en 2 ans pour l'espoir amiénois, déjà vainqueur du 100m dos sur les championnats de France 2020.

Cette année à Chartres, Mewen Tomac a dominé de trois dixièmes son rival Yohann Ndoye Brouard, deuxième de la finale en 53'47". Dans un peu plus d'un mois, Mewen Tomac va découvrir les Jeux olympiques ! 1ère participation pour le dossiste amiénois, qui peut maintenant nager sans pression sur la fin des championnats de France. Il sera au départ du 50 mètres dos, 200 mètres dos et le 200 mètres 4 nages.