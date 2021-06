Natation : objectif Tokyo pour l'Amiénois Mewen Tomac aux championnats de France

Une étape importante pour la pépite d'Amiens Métropole Natation Mewen Tomac ! Le jeune nageur de 19 ans vise les Jeux olympiques de Tokyo dans un peu plus d'un mois, à partir du 23 juillet 2021.

Tout se joue aux championnats de France de natation en grand bassin qui ont débuté ce mardi à Chartres. Entrée en lice pour Mewen Tomac avec les séries du 100 mètres dos, sa course favorite, qu'il aborde en tenant du titre. La mission du nageur amiénois : gagner la finale prévue ce mercredi 16 juin ou nager en moins de 53 secondes et 85 centièmes, le minima olympique.

Plutôt serein, Mewen Tomac sait qu'il a ce chrono dans les jambes : il a déjà fait moins cette année lors d'un meeting à Marseille au mois de mars. Battu à l'époque par Yohann Ndoye Brouard, il avait perdu son ticket pour les Jeux au détriment de son adversaire. Mewen Tomac doit remettre ça à Chartres !

Mewen Tomac a "un peu de marge"

5e sur les championnats d'Europe il y a trois semaines à Budapest, le pensionnaire d'Amiens Métropole Natation pense tout doucement à Tokyo. "J'ai un peu de marge. Je me sens de mieux et je vais de plus en plus vite dans l'eau" résume-t-il avant le départ des séries à Chartres.

"Il y a évidemment une excitation et un peu de pression" souligne son entraîneur Mathieu Neuillet, qui est aussi le coach du groupe élite d'Amiens Métropole Natation. "Mais cette pression sera bonne. Je pense qu'il va courir libéré. Cette course va donner le ton de la suite de la semaine."

A côté du 100 mètres dos, Mewen Tomac ne va pas chômer. Une course par jour en prévision jusqu'à la fin des championnats de France dimanche, s'il se qualifie pour toutes ses finales ! L'espoir amiénois va aussi s'aligner sur 50 mètres dos, 200 mètres dos et le 200 mètres 4 nages. Une façon de multiplier les chances de qualification pour les Jeux de Tokyo, et de se préparer à une possible répétition des courses cet été.

Les autres nageurs amiénois engagés

Derrière Mewen Tomac, d'autres nageurs licenciés à Amiens Métropole Natation participent aux championnats de France de natation. A suivre également Maxime Grousset (qui s'entraine à l'INSEP), aligné sur 100 mètres nage libre et 2 jeunes espoirs : Thomas Le Pape et Maximilien Hugot (18 ans). Particularité de leur situation, ils vont tous les deux faire un aller-retour par Amiens pour passer leurs épreuves écrites du baccalauréat, comme tous les lycéens de France !

Enfin, Roman Fuchs (20 ans) et Enzo Tesic (21 ans) vont essayer de décrocher un bon chrono pour se qualifier sur le relais olympique français du 4 x 200 mètres nage libre. Une petite longueur d'avance pour Enzo Tesic, présent dans l'équipe française qui avait décroché la 4e place avec ce relais 4 x 200 mètres lors des championnats d'Europe de Budapest. Mais il faudra terminer dans les 4 meilleurs chronos !