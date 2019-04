Natation : semaine en or pour la Béarnaise Fanny Deberghes

Rennes, France

La Béarnaise Fanny Deberghes est en train de se construire l'un des plus beaux palmarès de la brasse tricolore. À 25 ans, elle a décroché trois nouveaux titres cette semaine à l'occasion des championnats de France Élite (en grand bassin) : sur 50m et 100m pour conserver ses couronnes, et sur 200m pour un triplé plus réalisé depuis 2003 ! Cela porte à 10 son total de titres en grand bassin (16 au total).

France Bleu Béarn : On imagine que vous repartez de ces championnats avec une grande satisfaction ?

Fanny Deberghes : Oui ! C'est la première fois que je réalise ce triplé, ça faisait un moment que je le voulais, maintenant je l'ai donc je suis satisfaite !

C'était vraiment l'objectif cette année ?

C'est l'objectif tous les ans (rires) ! Mais le problème c'est qu'à chaque fois il y en avait une pour m’embêter, l'an dernier c'était Fantine Lesaffre sur 200m, l'année d'avant Solène Gallego sur 50m... Donc oui, cela faisait plusieurs années que je voulais le faire, ce n'était pas l'objectif numéro un, mais disons un gros objectif parmi d'autres.

Sur votre dernière course, le 200m, on a l'impression que vous n'en revenez pas à l'arrivée d'avoir gagné !

Complètement, parce que cela arrive à la fin d'une semaine un peu compliquée pour moi malgré tout. J'ai été très déçue par mon 100m en début de semaine, je voulais faire mieux et cela a été difficile de se relever. Donc pour la finale du 200m je n'avais qu'une envie, c'était de prendre du plaisir et ne rien regretter, j'ai fait ma course pour ça, pour moi, et je ne m'attendais pas à un temps comme ça ! Avant cela mon meilleur chrono sur 200m c'était 2min27sec00, et là j'ai nagé 2min25sec60, donc j'ai explosé mon meilleur temps et 24 heures après j'ai toujours du mal à y croire ! Voilà pourquoi j'étais très surprise, très émue aussi. C'était une belle course et j'en suis ravie.

Fanny Deberghes, juste après la touche à l'arrivée du 200m brasse. © AFP - Damien Meyer

Il y a eu ce 200m mais vous parlez aussi de cette déception sur 100m, quelle course a été la plus dure de la semaine ?

Le 100m sans hésiter, parce que c'était mon gros objectif, une course très importante et qui me tient vraiment à cœur. Du coup je m'étais mis aussi beaucoup de pression, peut-être trop, cela m'a desservi, j'ai eu du mal à gérer ma course, j'ai fait pas mal d'erreurs... En plus après les séries on m'apprend que le relais 4 nages ne partira pas aux championnats du monde donc ça a été une deuxième peine. Cela a été compliqué de se relever pour la finale, et ma finale aussi m'a déçue, donc ce 100m a été extrêmement difficile. Le lendemain j'ai dû me remobiliser pour le 50m, j'ai volontairement pris la course... on va pas dire à la légère mais j'avais juste envie de m'amuser, et puis sur le 200m j'était complètement relâchée, en me disant : "on verra, et de toute façon ce ne sera pas grave", et ça c'est finalement bien terminé !

Ça fait plein de médailles et de boîtes que je laisse chez mes parents !

— Fanny Deberghes

Vous nous parlez souvent de votre exigence sur les chronos malgré les titres, il y avait là en jeu des minimas pour les championnats du monde...

Ces temps de qualification étaient très compliqués à atteindre, donc ce n'était pas réellement un objectif. Par exemple, il m'aurait fallu sur 50m et sur 100m battre les records de France – qui ne m'appartiennent pas – dès les séries le matin, en gagnant 1 seconde sur mes propres meilleurs temps, donc c'était très compliqué. Mais c'est vrai que ça laisse quand même un peu de déception.

Dix titres en Élite, seize au total, cela commence quand même à faire un sacré palmarès !

Ça fait plein de médailles et de boîtes que je laisse chez mes parents ! Ça commence à en faire pas mal c'est vrai, même moi j'ai du mal à réaliser, et j'en suis très contente et très fière. Gagner ça fait toujours chaud au cœur, donc ça me fait très plaisir.

Et maintenant, à quoi va ressembler la suite de votre saison ?

Honnêtement je ne sais pas ce qui peut m'attendre cet été, peut-être une qualification avec les équipes de France A', mais là aussi les minimas sont très relevés. On va voir avec mes coachs, faire le bilan à froid... Tout ce que je sais c'est que la semaine prochaine c'est la seule de l'année où je suis sans entraînement, en vacances !