Le nageur échirollois Jordan Pothain change de bain. Finaliste du 400 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Rio en 2016, il quitte le NC Alp 38 et son entraîneur de toujours Guy La Rocca, pour rejoindre Nice et Fabrice Pellerin. L'objectif reste inchangé : un titre olympique en 2020.

Échirolles, France

"Le fait que ça a été difficile ces derniers temps au niveau des performances pousse à se remettre en question" concède Jordan Pothain. Considéré comme le futur de la natation française depuis sa finale sur 400 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Rio en 2016, l'Échirollois peine depuis deux saisons à retrouver son niveau. "J'ai essayé de voir ce qu'il me manquait, ce dont j'avais besoin", explique-t-il. "En terme d'investissement, je sens que je ne peux pas donner plus. Je pense que j'ai besoin d'un groupe, d'un collectif qui va dans la même direction que moi. Un groupe de niveau international."

Ce groupe, Jordan Pothain le découvrira après les championnats d'Europe grand bassin à Glasgow (du 1er au 12 août) sur lesquels il est engagé pour le 200 mètres nage libre et les relais 4 x 100 et 4 x 200. A sa tête, Fabrice Pellerin, actuel entraîneur de Charlotte Bonnet (médaille d'or du 200m NL aux derniers championnats d'Europe), qui a également coaché Yannick Agnel (deux fois champion olympique) et Camille Muffat (championne olympique). "Si on prend juste les Jeux de Londres en 2012, il est rentré avec neuf médailles, trois champions olympiques, dont deux en individuel sur 200 et 400 mètres qui sont mes spécialités" décompte l'ancien élève de Guy La Rocca, avec qui il assure que les relations n'ont pas changé.

"J'ai envie de renouer avec mon objectif pour lequel on était reparti dans une olympiade : monter sur la plus haute marche du podium" — Jordan Pothain

En deuxième année d'école de kiné à Grenoble, Jordan Pothain poursuivra ses études à distance. Il fera ensuite une césure pour l'année scolaire 2019 -2020 avec une idée en tête : les Jeux olympiques de Tokyo. "Après ce que j'ai vécu à Rio, je ne peux pas viser moins qu'une finale. J'ai vraiment l'envie et la motivation d'y aller. Pendant deux ans je vais foncer, et je verrai ce que ça va donner."