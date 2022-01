"On ne peut pas être plus fier" : les Sarthois vibrent pour la victoire de Nicolas Bazire au Prix d'Amérique

C'est l'histoire d'une réussite familiale qui fait la fierté de la Sarthe. Nicolas Bazire, fils de Jean-Michel, remporte la 101ème édition du Prix d'Amérique avec le cheval entraîné par son grand-père. Au bar PMU Le Vincennes, au Mans, les parieurs comme les simples curieux ont vibré. La remontée fantastique du cheval drivé par Nicolas Bazire pour arracher la victoire sur le poteau a été un grand moment.

La Sarthe fièrement représentée au Prix d'Amérique

Des cris de joie, un peu de déception pour les parieurs qui n'avaient pas misé sur le bon cheval, mais surtout de la fierté : tous les sentiments se mêlent à la fin de la course. "C'est un grand champion, c'est un Sarthois, on ne peut pas être plus fier, c'est pas possible", sourit Philippe, le gérant du bar.Son établissement est bien rempli pour suivre cet événement. "Financièrement, c'est une belle journée qui tourne autour de 10 000 à 12 000 euros pour l'activité PMU. Et puis il y a une belle ambiance, ça fait du bien", ajoute-t-il. "C'est une victoire sarthoise et familiale ! Le fils de Jean-Michel qui gagne avec le cheval du grand-père, c'est parfait. J'y croyais, j'avais parié sur ce scénario", se félicite Gilles, un parieur fidèle.

Cette course était particulière à plus d'un titre. Car Jean-Michel Bazire était lui aussi de la partie. Et puis le cheval Hohneck, élevé dans la commune sarthoise de Vaas, participait pour la première fois au Prix d'Amérique. Sa cinquième place est pleine de promesses. "C'est déjà très beau, c'est un cheval qui a de l'avenir. Il gagnera un jour cette course", assure Florent, un peu déçu quand même de ne pas voir Hohneck un peu mieux classé.