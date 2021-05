Netflix : une puissance incroyable pour la Formule 1 selon Esteban Ocon

“Mes pneus sont morts, je n’ai plus d’adhérence”. Des communications radios pilote-stand captées par Netflix. Puis mixées aux images montrant une monoplace en perdition. C'est l'un des classiques de la série “Drive to survive” diffusée sur Netflix pour traduire des émotions et des comportements sur la piste, à plus de 300 km/h. La plateforme américaine a déboursé plusieurs millions de dollars (somme exacte confidentielle) pour emmener les téléspectateurs dans les coulisses de la formule 1. Une intrusion trop scénarisée déplorent certains puristes. Mais les pilotes, surtout dans la jeune génération, acceptent ce concept. Esteban Ocon, désormais pilote Alpine, y voit l’occasion d’aller chercher de nouveaux publics

“Beaucoup de messages quand les gens découvre les nouveaux épisodes” - Esteban OCON

Le pilote normand n’a pas besoin de guetter la date de sortie d’une nouvelle saison. Il est immédiatement informé lorsque les épisodes sont mis en ligne : “à chaque fois qu’une nouvelle saison sort, j’ai plein de messages, de personnes qui me ‘text’ dans le monde. C’est incroyable la puissance que dégage cette série” observe le pilote. Esteban Ocon avait été l’un des personnages central d’un épisode tourné en 2018, lors du Grand Prix de Belgique. Il était alors confronté à une situation douloureuse : son écurie Force India venait d’être rachetée par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, père de Lance Stroll alors pilote chez Williams, la pire écurie du plateau. Il était évident que le fils allait être “recruté” par l’équipe, nouvelle acquisition du paternel. Éjectant du coup l’un des deux pilotes titulaires. Netflix avait considérablement insisté sur la rivalité d’alors entre Esteban Ocon et son coéquipier mexicain Sergio Perez. Traduisant ainsi les rapports souvent tendus dans un même garage entre coéquipiers qui, équipés de la même voiture, sont avant tout des adversaires. Sachant que le moins bon des deux sera toujours le premier remplacé par un autre pilote. “Cette série est un show scénarisé à l’américaine. Il faut garder les gens dans le suspense, dans la rivalité, dans la tension. C’est ça qui plaît énormément aux personnes extérieures à notre sport” admet Esteban Ocon.

Des confidences sur les parcours pour atteindre la F1

Ce fameux épisode tourné sur le prestigieux circuit de Spa-Francorchamps montrait l’injustice de voir le pilote ébroïcien, qualifié en troisième position, se retrouver condamné à laisser sa place la saison suivante. La production l’avait interrogé sur ses origines modestes, l’improbabilité pour lui d'atteindre le sommet du sport automobile, sachant que l’argent aide souvent à se doter du meilleur matériel même en karting. “Mes parents ont vécu plusieurs années dans une caravane” précisait alors le Normand, dans une scène mixée avec les éloges de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, alors au sommet du classement du championnat du monde, sur les qualités du jeune français.

Esteban Ocon, pilote Force India en 2018. Jusqu'à son remplacement par le fils du nouveau propriétaire de l'écurie rachetée en cours de saison

Cette série ne cherche jamais à décrypter l’adresse du pilotage ou les finesses des réglages des voitures selon les circuits. Netflix s'attache plutôt à montrer les pilotes sous un jour différent : des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. Et chacun leur histoire pour atteindre le Graal : une place dans l’une des disciplines les plus élitistes au monde. En formule 1, il n’y a que vingt pilotes titulaires. “C’est top d’avoir notre show sur notre sport sur une plateforme aussi grosse que Netflix” sourit Esteban Ocon, conscient que le public peut désormais identifier des parcours derrière les hommes casqués. Pour les rendre plus humains. Une quatrième saison est en cours de tournage. Preuve que Netflix juge l'investissement rentable.