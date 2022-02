Nice accueille la plus grande compétition francophone de jeu vidéo!

La plus grande compétition de e-sport en France, c'est à Nice! Pendant deux jours les 10 meilleures équipes de France du jeu League of Legends s'affrontent sur la scène de l'Acropolis... L'engouement est total!

Depuis hier soir Nice accueille les LFL Days. 2 soirées de la Ligue Française de League of Legends, le jeu vidéo le plus joué au monde. Les 10 meilleures équipes de France de ce jeu s'affrontent devant le public à l'Acropolis. Et le public répond présent, plus de 2000 spectateurs sont dans les tribunes à l'Acropolis… et des centaines de milliers suivent en direct les matchs les plus attendus sur la plateforme de diffusion Twitch!

C'est une compétition de e-sport dans une salle avec du public, alors on joue à quoi? League of Legends est un jeu de combat et de stratégie. Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans une arène. Il y a deux camps et dans chaque camp il y a des tourelles et une tour principale: le nexus. Le but ? Détruire le Nexus adverse. Le jeu a plusieurs dizaines de millions de joueurs tous les mois. Fabien "Chips" Culié est commentateur officiel des compétitions de League of Legends. Il croit savoir ce qui fait la popularité du jeu: "la scène a créé une grande émulation. Même des gens qui ne comprennent pas tout au jeu se prennent à l'ambiance".

Dans e-sport il y a sport

C'est la plus grande compétition francophone de e-sport, et dans e-sport... il y a sport! Alors aux premiers abords on ne pense pas trop au sport en s'arrêtant à des jeunes derrière un ordinateur. Pourtant les joueurs professionnels ont une hygiène de vie très contrôlée. Pour Nicolas Perez, coach (niçois) d'une équipe présente à Nice pour la compétition, ses joueurs sont des athlètes: "Dans la journée de e-sportifs il y a 8 heures d'entraînement juste sur le jeu, et à côté de ça il y a une heure de sport par jour. En passant des heures sur sa chaise il faut avoir la bonne posture, le dos bien musclé et des bons abdos" Les joueurs font du sport et ils sont suivis de près par un nutritionniste. L'effet recherché est de maximiser leurs performances, leurs réflexes, leur cardio.

Le e-sport ressemble aussi au sport traditionnel dans l'organisation. Le championnat de League of Legends n'a rien à envier à la Ligue 1, c'est une compétition de grande envergure, avec des joueurs professionnels, une organisation millimétrée et des supporters motivés! Les ultras de l'équipe Karmine Corp ont apporté les tambours pour faire trembler le sol du palais des congrès.

2000 spectateurs ont pris place face aux joueurs sur scène. Une grande partie d'entre eux sont venus supporter l'équipe Karmine et la recrue star Rekkles. © Radio France - Alexis Arades

C'est la première fois qu'une ville accueille deux soirées consécutives de championnat e-sport. Mais ce n'est peut-être pas la dernière. La ville de Nice et la Région Sud espèrent voir revenir des compétitions de premier plan le plus rapidement possible.