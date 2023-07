Nice: place forte du tennis mondial avec la Hopman Cup dés ce mercredi

On annonce du grand, du lourd, du gros pour la 1ère édition de la Hopman Cup organisée en dehors de son pays d'origine; l'Australie. La compétition est née il y a 31 ans et depuis quelques années cherchait à rebondir. Nice et le LTC ont négocié et signé un contrat de 5 ans. Mais, coup de chance, dés sa 1ère édition, elle verra la visite et la participation du prodige mondial du tennis: l'espagnol Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial, récent vainqueur de Wimbledon, jouera à Nice pour l'équipe d'Espagne. Car en effet, ce tournoi se joue par pays et par équipe. Il y en aura 6: Suisse, Espagne, Danemark, Croatie, Belgique et France. Les équipes sont composées d'un joueur et d'une joueuse. Réparti en deux poules, chaque binôme se rencontre à travers 3 matchs: un simple messieurs, un simple dames et un double mixte. La compétition se déroule jusqu'à samedi. Les finales auront lieu dimanche.

Holger Rune présent sur les court niçois

De grands nom en plus d'Alcaraz sont attendus. Son challenger, le danois Holger Rune sera présent, ainsi que Elise Mertens, Donna Vékic ou encore le croate Borna Coric. Pour l'équipe de France, c'est Richard Gasquet et l'azuréenne Alizée Cornet qui la composeront. Les deux français et d'autres joueurs et joueuses, en plus des matchs, rencontreront les enfants ce mercredi matin pour signer autographes et échanger quelques balles.