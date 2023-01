Nice va accueillir les championnats du monde d'Ironman pour les quatre prochaines années

Avec la décision d'Hawaï, de ne plus vouloir organiser chaque année la grande finale des Ironman, les candidatures étaient depuis quelques semaines ouvertes. Nice ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Organisant déjà deux épreuves de ce circuit de triathlon, la ville a candidaté pour organiser la grande finale. Nice a été choisi et la Côte d'Azur accueillera donc les finalistes de tous les Ironman du monde le 10 septembre 2023. Mais ce n'est pas tout. Car l'année suivante, ce sont la finale des femmes qui sera niçoise puis en 2025, de nouveau les hommes et enfin en 2026, les femmes. Nice signe dont un contrat de quatre ans en lieu et place d'Hawaï.

