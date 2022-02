Nicolas Duplaa, en espadrilles sur la terre des champions

On ne le présente plus, Nicolas Duplaa, le coureur souletin en espadrilles prendra le départ d'un trail solidaire, vendredi 25 février prochain pour amener le plein de fournitures et d'espadrilles à de jeunes kenyan. Vous pouvez vous aussi contribuer à cet élan de solidarité.

Dans le milieu de la course, du trail, il est parfois compliqué de se faire un nom. Pourtant, un souletin de 35 ans a réussi à sortir du lot, grâce à ses exploits, mais aussi à son originalité.

En effet, depuis 3 ans, le coureur originaire de Tardets s’est donné un challenge de plus : participer aux plus grandes courses du monde, le tout en espadrilles. En plus du défi sportif, c’est un autre pari que s’est lancé Nicolas Duplaa, celui de diffuser l’image du Pays Basque, du savoir-faire. Après avoir voyagé aux quatre coins du monde pour participer à de nombreuses courses, comme lors du Marathon des Sables dans le désert marocain en octobre dernier, Nicolas Duplaa s’apprête à partir pour une nouvelle destination, le Kenya.

Nicolas Duplaa à l'arrivée du marathon des sables en octobre 2021 - Nicolas Duplaa

Une passion avant la course

Rien ne laissait présager qu’un jour Nicolas Duplaa se consacrerait à la course. Plus jeune, son truc, c’était la pelote. Lui qui en a fait pendant de nombreuses années a été obligé de laisser cette pratique de côté à cause de petits pépins de santé.

Finalement à ses 20 ans, Nicolas se tourne vers la course et réalise ses premières foulées en tant qu’athlète. Il participe par la suite à de nombreuses courses : Marathon de Londres, New York, Eco Trail de Ouarzazate, Half Marathon des Sables toujours équipé de ses espadrilles.

Aujourd’hui, la course est devenue une véritable passion. Chaque année il propose à tout un chacun de tester la course en espadrilles, lors de la fête de l’espadrille à Mauléon, le 15 août. Cette année, on célèbrera la 4e édition.

Les espadrilles de Nicolas Duplaa décorées pour l'occasion - Nicolas Duplaa

Des espadrilles pas comme les autres

Quand on pense espadrilles, on pense soleil, repos, tranquillité, mais rarement running. Quand Nicolas se lance le défi de participer aux plus grandes courses du monde en espadrilles, personne ne le croit. L’espadrille n’est pas faite pour courir et encore moins sur de grandes distances.

Malgré tout, le souletin part à la rencontre de fabricants à Mauléon qui acceptent de lui réaliser une paire spéciale.

Oubliez la traditionnelle paire d’espadrilles, ici on parle du nec plus ultra en matière d’équipement sportif. L’espadrille est équipée d’une semelle thermocollante qui permet de mieux supporter les chocs des foulées de Nicolas. De plus, pour éviter que la corde ne s’abîme ou prenne l’eau, celle-ci est imperméabilisée pour garantir un meilleur confort à l’athlète. Aujourd’hui l’espadrille de Mauléon est devenue un véritable équipement sportif. Nicolas ne se voit plus courir sans ce morceau de Pays Basque qui le suit à chaque aventure.

Un trail solidaire sur la terre des champions

C’est un nouveau défi qui se présente à Nicolas Duplaa. Du 25 février au 06 mars prochain, l’athlète foulera la terre des plus grands champions du monde en terme de course : le Kenya.

Oubliez les records de vitesse, le souletin participera à un trail solidaire d’une centaine de kilomètres. Une course qui lui permettra de découvrir et rencontrer les locaux, de visiter des écoles et d’apporter une aide matérielle pour les enfants (livres, cahiers, crayons, jouets, ballons …).

Forcément, il ne pouvait pas partir qu’avec des fournitures pour les élèves Kenyan : Nicolas a récupéré de nombreuses paires d’espadrilles auprès des fabricants souletins pour en donner aux élèves qu’il rencontrera sur place.

J’espère voir un champion olympique ayant débuté en espadrilles

Au Kenya, la course ce n’est pas un sport, c’est une religion, un état d’esprit. Les coureurs vivent entre eux du matin au soir. Rares sont ceux qui vivent en famille. Même si cela peut surprendre, les coureurs ne ressentent pas de manque de leurs proches. Ce qui les motive, les anime, c’est la course, le besoin de sans cesse se surpasser et être le meilleur. Ce n’est pas une surprise de voir qu’aujourd’hui les meilleurs athlètes sont Kenyans. Nicolas l’a bien compris. En fournissant des espadrilles aux élèves rencontrés, il espère faire naître des vocations et, pourquoi pas un jour, permettre à l’espadrille basque de se retrouver sur la plus haute marche des podiums olympiques.

Le 25 février 2022, Nicolas Duplaa prendra le départ d'un trail solidaire au Kenya - Nicolas Duplaa

Un élan solidaire

Nicolas Duplaa partira dans les prochains jours pour le Kenya, emportant avec lui le plein de fournitures. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez apporter votre contribution de deux manières :

Aide financière (pour financer le voyage et l'inscription - budget 3000€)

Aide matérielle (livres, cahiers, crayons, jouets, ballons, vêtements de sport ou d’enfants dont vous n’avez plus l’usage)

Pour cela, vous pouvez contacter Nicolas Duplaa, directement sur sa page Facebook.