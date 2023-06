Nicolas Lapierre pilote et patron d’écurie aux 24 Heures du Mans

Aux 24 Heures du Mans un pilote est là pour conduire, participer aux réunions techniques avec les ingénieurs et répondre aux médias. Un rôle déjà exigeant. Mais Nicolas Lapierre a une charge supplémentaire depuis le début de la semaine mancelle. Il est aussi “team principal” (directeur sportif) de son écurie Cool Racing. Il pilotera la #37 et sera associé aux grandes décisions stratégiques entre ses relais, pour son équipage mais aussi pour la voiture sœur #47. Rencontre avec le quadruple vainqueur en LMP2 (2015, 2016, 2018 et 2019) avant son marathon.

Nicolas Lapierre : Ça prend beaucoup de temps d'être dirigeant d’une écurie au Mans. Au-delà des questions purement techniques, on a aussi pas mal d'invités et partenaires qui viennent. Donc il faut bien gérer tout ça. Mais je prends beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de chance d'avoir d'avoir cette belle équipe autour de moi.

Participer au Centenaire pour Cool Racing c’est important ?

Oui on a beaucoup de chance aussi de faire partie de cette course si spéciale. Notre écurie est encore jeune, elle a été créée en 2019. Le Centenaire, c'est quelque chose de particulier. Il y a vraiment un gros engouement autour de cette course et on est très fiers d'être là.

“Je dormirai lundi !”

Comment ça va se passer pendant la course avec ce double rôle ?

J’ai l’avantage de très bien connaître la course et la catégorie LMP2 en tant que pilote (NDLR : 15 participations depuis 2007). L’expérience va beaucoup m’aider dans mon rôle de pilote. Mes équipes d'ingénieurs savent aussi gérer la stratégie eux mêmes, ils sont autonomes. Globalement, l'équipe va se débrouiller sans mon avis de Team Principal. C'est juste s'il y a vraiment des grosses questions de fond que je serai consulté pour intervenir.

Ces questions peuvent se poser à tout moment, y compris la nuit ! Il y a le risque d’une nuit blanche ?

J’ai pour ainsi dire jamais vraiment eu l'habitude de me reposer. Même dans une équipe qui n'était pas la mienne ! Parce que j'aime bien garder un œil sur la course, voir comment ça évolue et du coup, je me repose très peu ! Je dormirai après la course lundi (rire)

David contre Goliath

Vous avez placé une voiture en Hyperpole. Beau résultat au regard du niveau de la catégorie sachant que vous ne disputez pas le championnat du monde ?

Ce n’était pas un objectif principal mais quelque chose qu'on voulait essayer d'atteindre. Donc évidemment, il y a un peu de fierté. Après, la priorité c'est de préparer les voitures pour la course dans cette catégorie où il y a beaucoup d’équipes qui vont passer en Hypercar l'année prochaine, comme WRT et Alpine ou encore Jota qui est en transition. Toutes ces équipes-là, elles sont très bien armées en tant que staff, équipements, pilotes. Donc ce n'est pas facile pour nous qui sommes une petite équipe privée de combattre contre ces grandes équipes.