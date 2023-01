Nîmes capitale mondiale du tir à l'arc jusqu'à dimanche

Plus de 1.000 archers sont réunis à Nîmes tout ce week-end pour un tournoi international. La compétition se déroule entre le Parnasse et le Parc des expositions, une compétition pour arc olympique et arc à poulies. Depuis ce vendredi matin et jusqu'à dimanche, ces tireurs s'affrontent dans des qualifications, 60 flèches en 20 volées de 3 flèches chacune, et seuls les 32 meilleurs s'affrontent dans la phase finale, en duel avec élimination directe.

ⓘ Publicité

Particularité de ce tournoi, tous les archers peuvent s'inscrire. Il y a plus de 40 nationalités réunies, et l'amateur tire ses flèches tout à côté du champion olympique.

Nîmes est le plus grand tournoi international de tir à l'arc de France. Retrouvez l'invité de 8h15 ce vendredi matin, sur FB Gard Lozère : Olivier Grillat directeur sportif de l'arc club de Nîmes.