Nîmes Urban Trail : les inscriptions sont ouvertes

Allez, revenez, ou faites-en une bonne résolution pour 2023 ! Le NUT, le Nîmes Urban Trail n'attend que vous. Les inscriptions sont ouvertes, pour les 4 distances (RUN 22 km / RUN 14 km / RUN 8 km / RANDO 8 km). L'événement est prévu le 19 février prochain.

ⓘ Publicité

Pour vous inscrire : le site officiel du NUT .

Comme pour toute compétition sportive, un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied ou du sport en compétition » doit être fourni par tous les participants (sauf pour la RANDO 8 km, daté de moins d’un an au jour de la course. Le modèle suivant peut être présenté à son médecin :

TÉLÉCHARGER LE MODÈLE DE CERTIFICAT MÉDICAL

> Pour les coureurs mineurs (moins de 18 ans le jour de la manifestation), la présentation d’un certificat médical n’est plus obligatoire. Il est remplacé par un questionnaire de santé disponible ici.

> A noter que les randonneurs n’ont pas à fournir de certificat médical pour participer à la RANDO 8 km.