Niort accueille deux compétitions de taekwondo à l'Acclameur ce samedi

Le taekwondo, art martial coréen, est à l'honneur à Niort ce samedi. Deux compétitions sont organisées à l'Acclameur : les championnats de France espoirs et le critérium national vétérans. 470 participants inscrits et 1500 spectateurs attendus.

Niort, France

390 combats en une journée ! Niort accueille ce samedi 12 janvier les championnats de France espoirs de taekwendo et le critérium national vétérans à l'Acclameur. "Cela va être un beau spectacle", se réjouit Philippe Chollet, président du Taekwondo club niortais, l'un des organisateurs avec le le Sojjok Kwan Niort.

470 participants sont inscrits. Et parmi eux peut-être les champions de demain de cet art martial coréen. "On va voir s'affronter les générations qui seront sur Paris 2024 et Tokyo 2020", fait remarquer Philippe Chollet. Et qui brilleront peut-être comme l'ont fait Djamel Khali, médaillé de bronze à Barcelone en 1992 et Myriam Baverel, médaillée d'argent à Athènes en 2004. Tous les deux ont été licenciés dans des clubs niortais.

"C'est une discipline qui permet d'être en forme, de s'assouplir"

Le taekwendo qui est bien développé dans les Deux-Sèvres. "On peut considérer qu'il y a 1000 pratiquants dans le département. En France, environ 50.000, je pense que l'on pourrait faire mieux", constate Philippe Chollet. Un sport sans risque. "Les personnes qui essaient se rendent très vite compte que c'est une discipline qui permet d'être en forme de s'assouplir. Pour les enfants, il n'y a pas de contact et dans les compétitions, il y a des casques, des protections".

Journée des champions le vendredi 11 janvier

Tout un travail a été fait aussi avec les écoliers. 250 enfants ont participé à des animations taekwendo ces dernières semaines. Point d'orgue ce vendredi avec la journée des champions. Trois athlètes médaillées mondiales ou olympiques seront présentes : Gladys Epangue, Haby Niaré et Anne-Caroline Graffe. "Il y aura des ateliers, des échanges avec les élèves sur leur formation, les entraînements...", précise Ali Goktas, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de taekwondo qui a le projet de faire entrer le taekwondo dans les programmes de l'USEP, la fédération de sport scolaire en école primaire, en Nouvelle Aquitaine.

Championnats de France espoirs et le critérium national vétérans à l'Acclameur à Niort samedi 12 janvier. Entrée gratuite. De 9h à 19h.