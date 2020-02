Niort accueille les championnats de France de tir sportif

Niort, France

C'est le deuxième plus gros événement organisé à Niort depuis la semaine fédérale de cyclotourisme en 2012. Du 10 au 15 février 2020 se déroulent au parc des expos de Noron les championnats de France de tir sportif.

Six jours de compétition et plusieurs épreuves en tir 10-18 mètres avec carabine, pistolet et arbalète. "Les athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques de Tokyo et ceux qui sont susceptibles d'y aller seront à Niort", précise Guy Shlétus, président Ligue de tir Poitou-Charentes. Même si ces championnats de France ne sont pas qualificatif pour les prochains JO, c'est un rendez-vous incontournable, "les athlètes ne font jamais l'impasse sur cette compétition".

Le public est invité à venir découvrir le tir, sport pratiqué par 5800 licenciés en Poitou-Charentes. L'entrée sur le site de Noron est gratuite. Des visites guidées peuvent se réserver sur le site internet du championnat. "Des bénévoles donneront des explications car quelqu'un qui ne connaît absolument rien au tir sportif ce n'est pas forcément de comprendre ce qu'il se passe, ce que font les tireurs", explique le président de la Ligue de tir Poitou-Charentes. Avec la possibilité aussi de tester ce sport.

1,6 million de retombées

Les retombées pour la ville de Niort s'annoncent importantes. "Sur le pôle restauration/hébergement, on estime à 650.000 euros les retombées économiques sur le territoire. Avec les retombées induites, cela fait environ un chiffre d'affaires d'1,6 million", détaille Laurent Gallas, responsable du pôle commercial à l'office de tourisme Niort marais poitevin.