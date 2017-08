Nolan, 6 ans, la coqueluche des canchas

Il ne quitte plus son gant depuis un an et demi, tape la pelote tous les jours après l'école et l'été se glisse entre les parties des pros dans les jai alai de Biarritz, St Jean de Luz et Guernica. Nolan Camiade séduit le public et les champions. Rencontre avec un petit phénomène.

Du haut de ses 6 ans, il affiche une aisance et un naturel déconcertant. Nolan arrive au jai alai d'Aguiléra à Biarritz presque en courant, impatient de pouvoir jouer. En cette période de Gant d'Or, juste avant et après les parties, mais aussi entre les manches , dès que les pros ont quitté la cancha en fait, il ne perd pas un instant pour s'y faufiler et taper quelques pelotes. Et faire sensation auprès du public. Nolan impressionne par sa gestuelle et son sens du placement. Même les champions, comme Eric Irastorza (plusieurs fois champion du monde), tombent sous le charme.

Nolan, le petit phénomène de la cesta punta. Copier

Nolan a découvert la pelote il y a un an et demi. Il est encore trop petit pour intégrer une catégorie et jouer, mais il est licencié au Biarritz Athletic Club, et s'entraîne avec envie et humilité avec les plus grands. "Un petit qui a soif de pelote et sait jouer en équipe" se réjouit le président du BAC, également président de la Fédération de pelote basque, Lilou Etcheverria.