Nolhann, 10 ans, rencontre son idole, l'escrimeur de l'équipe de France Mathias Biabiany

Ses parents lui ont fait croire qu'ils venaient à la gare de Laval pour récupérer une amie. Alors quand Nohlann a vu Mathias Biabiany, il n'en croyait pas ses yeux. "Il ne captait rien du tout", rit son père. "Puis, il l'a reconnu et il lui a fait un câlin."

"Grâce au Covid, notre fils a rencontré son idole"

Le jeune Mayennais et le champion d'escrime se sont rencontrés grâce aux réseaux sociaux pendant le premier confinement en mars 2020. "Son père m'a envoyé un message puis ça s'est fait comme ça", raconte Mathias Biabiany. Depuis un an et demi, ils s'envoient des vidéos de leurs entraînements. L'escrimeur de l'équipe de France a alors profité de ses vacances pour passer par la Mayenne, avant la reprise des entraînements. "Je t'imaginais plus petit, qu'est-ce-que tu es grand !", dit-il à Nolhann, qui ne peut pas s'arrêter de sourire.

"Ça me fait plaisir de rencontrer Mathias parce que j'avais envie de le voir depuis longtemps", dit-il. Et il n'est pas le seul. Ses parents sont très émus. "C'est super pour nous les parents de voir son sourire, c'est que du bonheur. Grâce au Covid, si on peut dire, notre fils a rencontré son idole."

Mathias et Nohlann ont passé la journée ensemble. Ils se sont rendus à la Faites du sport à Chateau-Gontier, dont Mathias Biabiany parraine le club d'escrime. L'escrimeur a aussi offert du matériel à Nolhann.